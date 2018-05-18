Жители глазова из-за велосипеда убили знакомого

Опубликована: Сегодня 11:48

фото: kronnews.ru
Двое жителей Глазова убили знакомого за то, что тот продал хранившийся у него велосипед. Один из них, 21-летний, обвинялся в убийстве, второй, 31-летний, в подстрекательстве и пособничестве в убийстве, и оба – в самоуправстве.

Установлено, что 31-летний осужденный (ранее неоднократно судимый) передал знакомому для хранения свой велосипед и не разрешал им пользоваться. Позже он узнал, что велосипед тот продал, а деньги не вернул и потратил на спиртное.

Тогда хозяин велосипеда вместе с 21-летним товарищем пришли домой к потерпевшему, стали наносить ему удары руками и ногами и требовать передачи долга - денег за велосипед. Потерпевший сказал, что он не может вернуть долг, поскольку у него нет денег. Тогда 21-летний гость нанес потерпевшему удары ножом в живот и в шею, и в результате полученных ранений тот скончался на месте. После чего оба осужденных похитили имущество из квартиры потерпевшего в счет долга за проданный велосипед.

Оба мужчины признаны судом виновными в совершении преступления. Один из них, 31-летний, приговорен судом к 8 годам лишения свободы, второй, 21-летний - к 9,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Загрузка...
Теги
СКП семья Завьялово депутат бизнес Ижевск здоровье свадьба спортсмен строительство Ижавто выставка Интернет Новый год/Рождество финансы телевидение США ГИБДД вода молодежь транспорт футбол Балезино Александр Волков терроризм туризм фестиваль торговля Удмуртия суд мода природа Ува творчество алкоголь инвалид ИжГТУ занятость дороги лес СМИ банк розыск Москва образование Игра зоопарк Можга траур ремонт кино медицина животные ЖКХ религия музыка выборы конкурс ГЖД Малая Пурга полиция пенсия ветеран дети Россия праздник видео Дмитрий Медведев долг МЧС самолет Украина школа рейтинг оружие физкультура ДТП армия технологии штраф Воткинск правительство бюджет прокуратура погода звезда хоккей Голливуд МВД пожар наркотики безопасность убийство пристав Глазов промышленность Сарапул Госсовет УР Владимир Путин преступление
Все теги
Яндекс.Погода