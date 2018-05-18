Жители глазова из-за велосипеда убили знакомого

Опубликована: Сегодня 11:48



фото: kronnews.ru фото: kronnews.ru

Установлено, что 31-летний осужденный (ранее неоднократно судимый) передал знакомому для хранения свой велосипед и не разрешал им пользоваться. Позже он узнал, что велосипед тот продал, а деньги не вернул и потратил на спиртное.Тогда хозяин велосипеда вместе с 21-летним товарищем пришли домой к потерпевшему, стали наносить ему удары руками и ногами и требовать передачи долга - денег за велосипед. Потерпевший сказал, что он не может вернуть долг, поскольку у него нет денег. Тогда 21-летний гость нанес потерпевшему удары ножом в живот и в шею, и в результате полученных ранений тот скончался на месте. После чего оба осужденных похитили имущество из квартиры потерпевшего в счет долга за проданный велосипед.Оба мужчины признаны судом виновными в совершении преступления. Один из них, 31-летний, приговорен судом к 8 годам лишения свободы, второй, 21-летний - к 9,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.