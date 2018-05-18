Ижевчане присоединились к всероссийской акции «На работу на велосипеде»

Опубликована: Сегодня 12:55



фото: izh.ru фото: izh.ru

«Обычно я хожу на работу пешком, но сегодня всероссийская акция «На работу на велосипеде», и я решил в ней поучаствовать, - сказал Дмитрий Чистяков. – Провести такую акцию - отличная идея, наш город полностью к этому готов – есть велодорожки, есть хорошие маршруты. Поэтому призываю ездить на работу на велосипеде не только сегодня, но и каждый летний, солнечный день».Артем Богданов также отметил, что утро для велопрогулки выдалось замечательным. «Я бы с удовольствием ездил на работу на велосипеде каждый день, но тогда не получится соблюдать дресс-код. Сегодня пятница, поэтому оделся более неформально. С удовольствием поддержал акцию, заодно проверил качество велодорожек в Ижевске. У нас есть отдельные участки, где нужно подремонтировать бордюры и ливневые решетки, провести ямочный ремонт. Со временем это сделаем, тогда велосипедистам передвигаться по городу будет еще комфортнее».В акции приняли участие и другие ижевчане.Владимир, сотрудник Дворца детского и юношеского творчества, на работу на велосипеде ездит регулярно: «Ездить на работу на велосипеде – сплошная польза. Бензин экономится, окружающая среда не загрязняется, а самое главное – для здоровья полезно. Мышцы остаются в тонусе, кровь насыщается кислородом. Всех призываю чаще садиться на велосипед, вся инфраструктура в Ижевске для этого есть».