Ижевчане присоединились к всероссийской акции «На работу на велосипеде»

Опубликована: Сегодня 12:55

фото: izh.ru
Сегодня, 18 мая, проходит всероссийская акция «На работу на велосипеде». Акцию поддержали заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков и руководитель Управления благоустройства и транспорта Артем Богданов.

«Обычно я хожу на работу пешком, но сегодня всероссийская акция «На работу на велосипеде», и я решил в ней поучаствовать, - сказал Дмитрий Чистяков. – Провести такую акцию - отличная идея, наш город полностью к этому готов – есть велодорожки, есть хорошие маршруты. Поэтому призываю ездить на работу на велосипеде не только сегодня, но и каждый летний, солнечный день».

Артем Богданов также отметил, что утро для велопрогулки выдалось замечательным. «Я бы с удовольствием ездил на работу на велосипеде каждый день, но тогда не получится соблюдать дресс-код. Сегодня пятница, поэтому оделся более неформально. С удовольствием поддержал акцию, заодно проверил качество велодорожек в Ижевске. У нас есть отдельные участки, где нужно подремонтировать бордюры и ливневые решетки, провести ямочный ремонт. Со временем это сделаем, тогда велосипедистам передвигаться по городу будет еще комфортнее».

В акции приняли участие и другие ижевчане.

Владимир, сотрудник Дворца детского и юношеского творчества, на работу на велосипеде ездит регулярно: «Ездить на работу на велосипеде – сплошная польза. Бензин экономится, окружающая среда не загрязняется, а самое главное – для здоровья полезно. Мышцы остаются в тонусе, кровь насыщается кислородом. Всех призываю чаще садиться на велосипед, вся инфраструктура в Ижевске для этого есть».


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