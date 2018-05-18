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Трехлетнего мальчика сбили во дворе дома на ул. Петрова в Ижевске
Опубликована: Сегодня 14:02 Трехлетний мальчик попал под колеса иномарки во дворе дома № 51 «а» на ул.Петрова в Ижевске. Произошло ДТП 17 мая, около 20:27.
Управляя автомобилем «Тойота», женщина 1976 года рождения, при проезде дворовой территории совершила наехала на пешехода – мальчика, 2014 года рождения. В результате малыш получил травмы.
Со слов водителя, ребенок резко выбежал на проезжую часть перед приближающимся автомобилем.