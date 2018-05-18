Трехлетнего мальчика сбили во дворе дома на ул. Петрова в Ижевске

Опубликована: Сегодня 14:02



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Управляя автомобилем «Тойота», женщина 1976 года рождения, при проезде дворовой территории совершила наехала на пешехода – мальчика, 2014 года рождения. В результате малыш получил травмы.Со слов водителя, ребенок резко выбежал на проезжую часть перед приближающимся автомобилем.