Трехлетнего мальчика сбили во дворе дома на ул. Петрова в Ижевске

Опубликована: Сегодня 14:02

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Трехлетний мальчик попал под колеса иномарки во дворе дома № 51 «а» на ул.Петрова в Ижевске. Произошло ДТП 17 мая, около 20:27.

Управляя автомобилем «Тойота», женщина 1976 года рождения, при проезде дворовой территории совершила наехала на пешехода – мальчика, 2014 года рождения. В результате малыш получил травмы.

Со слов водителя, ребенок резко выбежал на проезжую часть перед приближающимся автомобилем.


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