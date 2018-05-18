Об усилении ветра в субботу предупреждают жителей Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:09

фото: xxiveklnr.su
Завтра, 19 мая, местами по республике и в Ижевске ожидаются грозы, при грозе усиление юго-западного ветра с порывами до 15-20 метров секунду. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр. Органы местного самоуправления просят горожан соблюдать меры предосторожности.

В субботу, 19 мая, ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный 7-12 м/с, днем при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14°С, днем 26-28°С.

В воскресенье, 20 мая - переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, ночью 7-12 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14°С, днем 21-23°С.

В понедельник, 21 мая - переменная облачность, небольшие дожди. Ветер - ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 9-11°С, днем 19-21°С.


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