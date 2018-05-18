На 13 лет лишили свободы ижевчанина, надругавшегося над дочками сожительницы

Опубликована: Сегодня 16:16

фото: kto-irkutsk.ru
Шесть эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних совершил 33-летний житель Ижевска. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Установлено, что виновный проживал в гражданском браке с ижевчанкой и ее несовершеннолетними детьми. Оставаясь с ними наедине, осужденный неоднократно, с февраля по май 2017 года, совершал в отношении 11-летней и 15-летней девочек насильственные действия сексуального характера.

После того, как дети сообщили о действиях отчима сотрудникам полиции, мужчина был задержан и заключен под стражу. Вины он не признал, а свои поступки назвал "игрой".


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