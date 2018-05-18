На 13 лет лишили свободы ижевчанина, надругавшегося над дочками сожительницы

Опубликована: Сегодня 16:16



фото: kto-irkutsk.ru фото: kto-irkutsk.ru

Установлено, что виновный проживал в гражданском браке с ижевчанкой и ее несовершеннолетними детьми. Оставаясь с ними наедине, осужденный неоднократно, с февраля по май 2017 года, совершал в отношении 11-летней и 15-летней девочек насильственные действия сексуального характера.После того, как дети сообщили о действиях отчима сотрудникам полиции, мужчина был задержан и заключен под стражу. Вины он не признал, а свои поступки назвал "игрой".