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На 13 лет лишили свободы ижевчанина, надругавшегося над дочками сожительницы
Опубликована: Сегодня 16:16 Шесть эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних совершил 33-летний житель Ижевска. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Установлено, что виновный проживал в гражданском браке с ижевчанкой и ее несовершеннолетними детьми. Оставаясь с ними наедине, осужденный неоднократно, с февраля по май 2017 года, совершал в отношении 11-летней и 15-летней девочек насильственные действия сексуального характера.
После того, как дети сообщили о действиях отчима сотрудникам полиции, мужчина был задержан и заключен под стражу. Вины он не признал, а свои поступки назвал "игрой".