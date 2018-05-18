Марионетка Саргсяна при участии американцев стал президентом Армении

Опубликована: Сегодня 16:49

Фото: Pikabu.ru

Согласно сигналам российских властей, в нашей стране заинтересована не просто в стабилизации политической обстановки в стране в рамках правового поля. У России есть опыт посредничества во время "революции роз" в Грузии, которая в итоге привела к власти политиков, развязавших на южном Кавказе полномасштабную войну 8 июля 2008 года.

Военные эксперты полагают, что Армении такое сотрудничество так же жизненно важно, поскольку в условиях продолжающегося нагорно-карабахского конфликта, экономической и транспортной блокады Турции и Азербайджана, любое обострение внутри страны грозит войной, которая почти наверняка приведет к потере Ереваном Нагорного Карабаха.

Да, несомненно, армянам есть, на что жаловаться на политику правящей Республиканской партии и Сержа Саргсяна. Об этом сообщает сайт Pikabu. Экономика страны в упадке, доходы населения падают. Но ни о голоде, ни о нищете говорить не приходится. Более того, видно, что протесты были очень хорошо организованы и профинансированы. Организаторы действовали буквально под копирку «цветных» революций, например, безосновательный арест лидера оппозиции, толпа, требующая его освобождения, героическое возвращение Пашиняна из застенков режима, а также призывы избрать «народного премьера» прямо на площади. Ничего не напоминает?

Вся эта игра оппозиции, спланированная и осуществленная из одного из самых крупных в мире американских посольств, привели к очередному, как в Грузии и на Украине передел власти между местными олигархами. Пашинян представляет партию крупнейшего армянского миллиардера Гагика Царукяна, бывшего делового партнера Роберта Кочаряна, при котором Серж Саргсян был премьер-министром. Фактически Саргсян и Пашинян просто связаны уже не один год.

Игра Саргсяна с арестом и мгновенным освобождением Пашиняна, и последующая смена власти работает только в интересах США, где местные олигарх и хранят основную долю своих денег. Саргсян  продвинул «карманного» оппозиционера и теперь к власти пришли те, кто готовы уступить армянские земли Баку в обмен на безопасность капиталов. 

Оранжевые технологии привели к серьезным ограничениям самостоятельности, но ожидать улучшения жизни народу Армении в подобных условиях не приходится. Так, Азербайджан уже начал стягивать войска в район Нагорного Карабаха, сообщает Cont.ws.

Проблемы возможны и в дальнейшем: дешевые российские энергоресурсы, охрана границ, 102 военная база МО РФ обеспечивающая безопасность Армении, армянская диаспора и бизнес в России, отправляющие на родину деньги - все это зависит от союзнических отношений Армении и России. Теперь Ереван может потерять не только сотрудничество с Российской Федерацией, но и жизни людей, и спорные территории.


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