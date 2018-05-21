Профилактическое мероприятие «Автобус» пройдет в Ижевске

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: 18.мвд.рф фото: 18.мвд.рф

Сотрудники Госавтоинспекции проведут комплекс мероприятий, направленных на соблюдение водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий всех необходимых норм, требуемых для безопасной перевозки пассажиров. Также проверят соблюдение требования нормативно-правовых актов в сфере безопасности дорожного движения (в том числе соблюдение труда и отдыха водителей, перевозки пассажиров сверх установленного количества, техническое состояние транспортных средств и т.д.).К водителям, должностным и юридическим лицам, нарушающим требования законодательства, будут применяться меры административного воздействия.