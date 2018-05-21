Полицейский убил ижевчанина с велосипедом, напавшего на него с ножом

Опубликована: 20 Мая 2018 г. 15:50

фото: vk.com/udmurtiya18rus
После нападения на сотрудника полиции в Ижевске следователи возбудили уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

В субботу, 19 мая, около 19 часов сотрудники полиции приехали к дому № 46 по ул. Дзержинского после сообщения о преступлении. Один из правоохранителей заметил 37-летнего ранее судимого мужчину, катившего велосипед.

С целью проверки серийного номера велосипеда на розыск полицейский остановил мужчину, а в ответ на требования тот внезапно выхватил похожий на нож предмет и нанес два колото-резанных ранения полицейскому в левое бедро и в левую руку.

Сотрудник в соответствии с законом о полиции применил табельное оружие, произведя несколько выстрелов в воздух и в нападавшего мужчину. Мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, а сотрудник полиции с ранениями руки и бедра госпитализирован в одну из городских больниц.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, в том числе коллеги потерпевшего сотрудника полиции, изъят нож, назначены экспертизы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.


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