Более 2 кг наркотиков нашли у ижевчанина на ул.Ильфата Закирова

Опубликована: Сегодня 09:33

фото: 18.мвд.рф
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков установили причастность 27-летнего неработающего, ранее судимого жителя Ижевска к незаконному сбыту наркотических средств. Полицейские задержали подозреваемого около его дома на ул.Ильфата Закирова и при личном досмотре обнаружили у него более 1,7 кг синтетических наркотиков, приготовленных к сбыту.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники УНК обнаружили еще около 500 гр запрещенных веществ. Как пояснил задержанный, наркотики он привез из Саратова с целью последующего сбыта на территории Ижевска через сеть Интернет.

По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. До суда подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.


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