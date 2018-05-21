|
Более 2 кг наркотиков нашли у ижевчанина на ул.Ильфата Закирова
Опубликована: Сегодня 09:33 Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков установили причастность 27-летнего неработающего, ранее судимого жителя Ижевска к незаконному сбыту наркотических средств. Полицейские задержали подозреваемого около его дома на ул.Ильфата Закирова и при личном досмотре обнаружили у него более 1,7 кг синтетических наркотиков, приготовленных к сбыту.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники УНК обнаружили еще около 500 гр запрещенных веществ. Как пояснил задержанный, наркотики он привез из Саратова с целью последующего сбыта на территории Ижевска через сеть Интернет.
По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. До суда подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.