Более 2 кг наркотиков нашли у ижевчанина на ул.Ильфата Закирова

Опубликована: Сегодня 09:33



фото: 18.мвд.рф фото: 18.мвд.рф

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники УНК обнаружили еще около 500 гр запрещенных веществ. Как пояснил задержанный, наркотики он привез из Саратова с целью последующего сбыта на территории Ижевска через сеть Интернет.По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. До суда подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.