Два этапа гидравлических испытаний стартовали в Ижевске в понедельник, 21 мая

Опубликована: Сегодня 10:39

фото: kzn.ru
Сразу 2 этапа гидравлических испытаний стартовали в Ижевске в понедельник, 21 мая. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, до 3 июня горячей воды не будет в домах по следующим адресам:

- Воткинское шоссе, 105, 160, 166, 166-а, 166-б;
- проезд Деповский, 6, 8, 11;
- улица Базисная, 13, 13-а, 17, 31-а;
- улица Зенитная, 5-а, 9, 9-а, 11;
- улица Кооперативная, 1, 1-а, 3, 5, 9;
- улица Красногеройская, 46, 60, 85, 87, 89, 103, 105, 107, 109, 111-а;
- улица Ленина, 77, 77-а, 79, 81;
- улица Лихвинцева, 76;
- улица Парковая, 1, 3, 4-б, 7;
- улица Советская, 49;
- переулок Спартаковский, 2;
- улица Тельмана, 12, 14, 16;
- улица Удмуртская, 252-а, 264-б, 268, 272, 366;
- улица Фронтовая, 2, 4.


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