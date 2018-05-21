Скрывавшегося депутата Госсовета Удмуртии задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Опубликована: Сегодня 11:46



фото: goodnews.in.ua фото: goodnews.in.ua

По версии следствия, руководитель незаконно использовал деньги муниципального предприятия на свою избирательную кампанию кандидата в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики 6 созыва, в результате чего причинил АО «Ижевские электрические сети» имущественный ущерб.«После начала проверочных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике, депутат с должности уволился и выехал за пределы Удмуртии», - сообщили в пресс-службе республиканского СУ СКР.Депутат был задержан 18 мая, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается, устанавливаются иные факты преступной деятельности мужчины.Напомним, что до недавнего времени «Ижевские электрические сети» возглавлял Сергей Клементьев. После того, как был избран в Госсовет Удмуртии, он написал заявление об увольнении.