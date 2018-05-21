Двух 11-летних мальчиков – велосипедистов в Ижевске сбила иномарка

Опубликована: Сегодня 12:53

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Двух 11-летних мальчиков – велосипедистов в Ижевске сбила иномарка. ДТП произошло в воскресенье, 20 мая, около 15:12, напротив дома №2 «а» ул. Автозаводская.

Несовершеннолетние велосипедисты получили травмы в результате наезда автомобиля «Hyundai», которым управлял мужчина, 1972 года рождения.

По предварительным данным, мальчики двигались на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу.

Госавтоинспекция напоминает, что движение велосипедистов в возрасте до 14 лет на дорогах запрещается Правилами дорожного движения. И главное – при пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедист обязан спешиться, убедится в безопасности и только потом переходить дорогу.


Теги
видео суд розыск мода бизнес пристав Госсовет УР медицина семья ЖКХ ветеран туризм Глазов Удмуртия Александр Волков Москва инвалид финансы США Воткинск животные Ижевск Россия погода ГИБДД СМИ Балезино ДТП хоккей школа долг правительство Сарапул полиция физкультура образование Ува выборы ГЖД строительство СКП промышленность самолет преступление Можга Ижавто Завьялово фестиваль торговля футбол штраф МЧС армия здоровье технологии Дмитрий Медведев рейтинг ИжГТУ алкоголь Украина религия спортсмен свадьба терроризм банк дороги дети зоопарк конкурс убийство ремонт Владимир Путин бюджет природа молодежь Интернет оружие прокуратура Малая Пурга выставка творчество праздник депутат наркотики музыка вода Игра траур занятость транспорт пенсия МВД пожар телевидение лес безопасность Голливуд Новый год/Рождество звезда кино
Все теги
Яндекс.Погода