Двух 11-летних мальчиков – велосипедистов в Ижевске сбила иномарка

Опубликована: Сегодня 12:53



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Несовершеннолетние велосипедисты получили травмы в результате наезда автомобиля «Hyundai», которым управлял мужчина, 1972 года рождения.По предварительным данным, мальчики двигались на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу.Госавтоинспекция напоминает, что движение велосипедистов в возрасте до 14 лет на дорогах запрещается Правилами дорожного движения. И главное – при пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедист обязан спешиться, убедится в безопасности и только потом переходить дорогу.