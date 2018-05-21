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Двух 11-летних мальчиков – велосипедистов в Ижевске сбила иномарка
Опубликована: Сегодня 12:53 Двух 11-летних мальчиков – велосипедистов в Ижевске сбила иномарка. ДТП произошло в воскресенье, 20 мая, около 15:12, напротив дома №2 «а» ул. Автозаводская.
Несовершеннолетние велосипедисты получили травмы в результате наезда автомобиля «Hyundai», которым управлял мужчина, 1972 года рождения.
По предварительным данным, мальчики двигались на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу.
Госавтоинспекция напоминает, что движение велосипедистов в возрасте до 14 лет на дорогах запрещается Правилами дорожного движения. И главное – при пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедист обязан спешиться, убедится в безопасности и только потом переходить дорогу.