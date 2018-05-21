За хищение 52 млн рублей бывший замначальника Ижевского почтамта отделался условным наказанием

Опубликована: Сегодня 14:00



фото: zaidina.ru фото: zaidina.ru

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Удмуртской Республике, «выявлены и задокументированы обстоятельства противоправной деятельности Кайгородова А.Ю. по хищению денежных средств в особо крупном размере, выделенных на проведение ремонтных работ отделений почтовой связи».В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении. С учетом этого, суд назначил Кайгородову наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.