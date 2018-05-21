|
За хищение 52 млн рублей бывший замначальника Ижевского почтамта отделался условным наказанием
Опубликована: Сегодня 14:00 В Ижевске вступил в законную силу приговор в отношении бывшего заместителя начальника Ижевского почтамта – филиала в Удмуртской Республике ФГУП «Почта России» Кайгородова Алексея Юрьевича. Мужчину признали виновным по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Удмуртской Республике, «выявлены и задокументированы обстоятельства противоправной деятельности Кайгородова А.Ю. по хищению денежных средств в особо крупном размере, выделенных на проведение ремонтных работ отделений почтовой связи».
В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении. С учетом этого, суд назначил Кайгородову наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.