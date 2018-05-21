Ижевчане матерятся меньше жителей Москвы и Питера

Опубликована: Сегодня 15:07

фото: uposter.ru
Ижевск оказался на 24-ой строчке в рейтинге самых матерящихся крупных городов России. Согласно результатам социологического опроса, список возглавила Пермь, а в тройку лидеров также вошли Воронеж и Иваново.

В первой десятке оказались Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк, сообщает маркетинговое агентство ZOOM MARKET.

Москва и Санкт-Петербург оказались на 18-й и 23-й строчках соответственно. Казань замкнула перечень из тридцати городов, где часто можно услышать нецензурную брань.

«Скажите, Вы ругаетесь матом? Как часто Вы ругаетесь матом? Сегодня Вы ругались матом?» – такие вопросы задавались респондентам. В опросе, который проводился по методу личных интервью, приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 54 лет.


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