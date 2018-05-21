Более 90 тысяч детей и подростков отдохнут в оздоровительных учреждениях Удмуртии в 2018 году

Опубликована: Сегодня 17:21



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Планируется, что в течение летнего периода более 90 тысяч детей и подростков отдохнут и оздоровятся в более чем 700 учреждениях.В республике принимаются все меры к своевременному открытию запланированных лагерей и организации безопасного отдыха детей. Готовность всех организаций отдыха и оздоровления перед началом первой смены проверят надзорные органы, будут подписаны акты приёмки каждого лагеря.