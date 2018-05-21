Более 90 тысяч детей и подростков отдохнут в оздоровительных учреждениях Удмуртии в 2018 году

Опубликована: Сегодня 17:21

фото: dosug.inforico.com.ua
В 2018 году на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртии выделено 362,7 млн рублей. Как сообщает Министерство образования республики, общий объем средств консолидированного бюджета составит более 700 млн рублей, что на уровне прошлого года.

Планируется, что в течение летнего периода более 90 тысяч детей и подростков отдохнут и оздоровятся в более чем 700 учреждениях.

В республике принимаются все меры к своевременному открытию запланированных лагерей и организации безопасного отдыха детей. Готовность всех организаций отдыха и оздоровления перед началом первой смены проверят надзорные органы, будут подписаны акты приёмки каждого лагеря.


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