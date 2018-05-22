Ижевчанин занял второе место во Всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса»

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: ugyalta.com фото: ugyalta.com

За призовой фонд в 500 тысяч рублей в Ялту приехали бороться водители из разных уголков страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Хабаровска, Ярославля, Оренбурга, Севастополя, Ижевска, Екатеринбурга, Самары, Нальчика, и других городов. Всего 35 участников из 28 городов России.Участники конкурса соревновались в знании устройства троллейбуса, правил технической эксплуатации, правил дорожного движения. Традиционно зрелищной является практическая часть состязаний, в которую входит вождение троллейбуса поспециальной трассе и с определёнными условиями, культура обслуживания пассажиров, приёмка троллейбуса перед выездом на линию. Впервые в соревнования был внедрён элемент комфортного вождения.В этом году состязания уже во второй раз прошли по методике мирового движения рабочих специальностей WorldSkills, благодаря чему судейство и оценка конкурсантов вышла на совершенно другой уровень международных стандартов.