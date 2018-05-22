Лжецелители выудили у жительницы Удмуртии 1,6 млн рублей, но так и не решили ее любовные неурядицы

Опубликована: Сегодня 09:33



фото: kurgan.ru фото: kurgan.ru

44-летняя глазовчанка, желая избавиться от проблемам в отношениях с сожителем, нашла в сети Интернет объявление об оказании услуг целителями. Изначально ей была предложена бесплатная консультация, и женщина оформила заявку. Через некоторое время ей перезвонил оператор и предложил заплатить 15 тыс рублей за услуги целителя. Однако на этом звонки не закончились – «целители» звонили регулярно и убеждали в том, что необходимы большие вложения денежных средств для достижения цели.Таким образом, с февраля по май текущего года потерпевшая перечислила лжецелителям 1,6 млн рублей. Естественно, желаемого эффекта женщина не получила и по совету родственников обратилась в полицию.В настоящее время по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.