АвтоВАЗ снимет с конвейера автомобили Lada Priora, Granta и Kalina

Опубликована: Сегодня 10:40



фото: avt63.ru фото: avt63.ru

Уточняется, что АвтоВАЗ прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и начнет выпускать рестайлинговые версии в X-стиле.Слухи о том, что компания может прекратить производство морально устаревшей Priora, ходят уже несколько лет. Ее производство началось в 2007 году, и одно время она была лидером продаж среди всех моделей Lada.Кроме того, летом начнутся продажи седан Lada Vesta Cross. В самой дешевой комплектации автомобиль будет стоить 763,9 тысячи рублей.