АвтоВАЗ снимет с конвейера автомобили Lada Priora, Granta и Kalina

Опубликована: Сегодня 10:40

фото: avt63.ru
В июле 2018 года АвтоВАЗ снимет с конвейера автомобили Lada Priora, Granta и Kalina. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое производитель распространил среди своих дилеров.

Уточняется, что АвтоВАЗ прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и начнет выпускать рестайлинговые версии в X-стиле.

Слухи о том, что компания может прекратить производство морально устаревшей Priora, ходят уже несколько лет. Ее производство началось в 2007 году, и одно время она была лидером продаж среди всех моделей Lada.

Кроме того, летом начнутся продажи седан Lada Vesta Cross. В самой дешевой комплектации автомобиль будет стоить 763,9 тысячи рублей.


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