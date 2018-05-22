В Удмуртии водитель пожарной машины спас из огня двух человек

Опубликована: Сегодня 11:47



фото: 18.mchs.gov.ru фото: 18.mchs.gov.ru

Медлить было нельзя, потому что пожар начался в квартире на втором этаже, где живут неходячая 90-летняя пенсионерка и её непутёвый, нигде не работающий сын. Уже поднимаясь на второй этаж, Павел чувствовал сильный запах дыма, а заглянув в приоткрытую дверь квартиры, увидел горение в ванной комнате. Быстро закрыв дверь в ванную, отважный водитель ползком, из-за сильного задымления, пдвинулсяь в комнату больной женщины. Подхватив её на руки, вынес в подъезд, где передал подоспевшему на подмогу соседу.Павел вновь кинулся в горящую квартиру – там ещё оставался сын пенсионерки. Обнаружив пьяного мужчину на кухне, спасатель пытался вывести его, но пострадавший активно отбивался, а наш герой уже изрядно наглотался дыма, поэтому пришлось выбежать в подъезд, чтобы отдышаться. Помог вытащить горе-курильщика сосед. После спасения людей мужчины начали тушить огонь ведрами с водой до приезда пожарных.Как позже рассказали огнеборцы, пожар начался из-за неосторожного курения в состоянии алкогольного опьянения безответственного мужчины.Сейчас руководство пожарно-спасательной части ходатайствует о награждении отважного водителя Ильиных Павла Алексеевича ведомственной наградой.