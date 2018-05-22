Водитель перевернувшегося ВАЗа погиб в Сарапульском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:54

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Сарапульском районе Удмуртии погиб водитель перевернувшейся отечественной легковушки. Произошло ДТП сегодня, 22 мая, около 3 часов, на 28 км автодороги «Сарапул-Каракулино».

Водитель автомобиля «ВАЗ» - мужчина, 1980 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель получил смертельную травму.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям, что в соответствие с пунктом 10.1 ПДД водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.


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