Водитель перевернувшегося ВАЗа погиб в Сарапульском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:54



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля «ВАЗ» - мужчина, 1980 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель получил смертельную травму.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям, что в соответствие с пунктом 10.1 ПДД водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.