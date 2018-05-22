Банк России представил памятную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную Чемпионату мира-2018

Опубликована: Сегодня 14:01

фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Банк России представил памятную банкноту номиналом 100 рублей, которая посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года. Банкнота вводится в обращение с 22 мая. Как передает корреспондент РБК, об этом журналистам заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Это не только первая полимерная банкнота, но и первая купюра, посвященная футболу, которую выпускает Центробанк. Тираж банкнот составит около 20 млн экземпляров. «Этот объем был определен, исходя из опыта выпуска наших памятных банкнот, посвященных Олимпиаде, Крыму и Севастополю», — пояснила Скоробогатова.

Для изготовления банкноты Банк России впервые применил технологию на полимерной основе и планирует использовать ее в дальнейшем. На сегодняшний день памятные банкноты доставлены в подразделения регулятора в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре и Самаре. В мае-июне их доставят во все регионы России, чтобы кредитные организации могли предлагать их населению.

ЦБ еще в феврале 2017 года пообещал выпустить первую российскую пластиковую банкноту номиналом 100 руб. в первом квартале 2018 года, посвященную чемпионату мира по футболу. В середине мая 2018 года Скоробогатова заявила, что разработка памятной купюры к ЧМ-2018 завершена.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.


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