Сергей Курбатов покинул ЛДПР

Опубликована: Сегодня 15:08

фото: vk.com/balezino_ldpr
Сергей Курбатов покинул ряды Удмуртского регионального отделения ЛДПР. «Идем дальше...», - написал он на своей странице в Facebook.

По некоторым данным, Курбатов исполнял обязанности пиар-менеджера экс-мэра Ижевска Юрия Тюрина и, возможно, столь длительное и плотное сотрудничество с единороссом сказалось на системе убеждений господина Курбатова. По слухам, депутат Совета депутатов МО «Балезинский район» шестого созыва Сергей Курбатов мог стать начальником пресс-службы Администрации Ижевска.

В апреле он подал уведомление о сложении с себя полномочий в связи с переходом на муниципальную службу, но его покровитель Юрий Тюрин неожиданно для всех уволился по собственному желанию.

«Прошу исключить меня из рядов партии ЛДПР в связи с изменениями моих политических взглядов», - говорится в тексте заявления, поданного в региональное представительство партии. Вероятнее всего, теперь Курбатов попросится в ряды «Единой России».


Sergey Kurbatov

Идём дальше...




Наша справка: Курбатов Сергей Владимирович родился 3 декабря 1974 года. Образование – высшее. Специальность – журналист.

Работал в газетах «АиФ-Сибирь», «Коммерсант Сибирь», телекомпании «НТН-4» (г. Новосибирск).
В Удмуртии проживает с 2012 года.
Избран депутатом Совета депутатов МО «Балезинский район» шестого созыва.
Руководитель Фракции ЛДПР в Совете депутатов.
http://balezino.udmurt.ru/sovet/fractions/ldpr/


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