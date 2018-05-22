В Ижевске ректора КИГИТ вновь оштрафовали за задержку зарплаты сотрудникам

Опубликована: Сегодня 16:15



фото: igis.ru фото: igis.ru

Установлено, что в образовательном учреждении в течении длительного времени не выплачивается заработная плата 27 работникам. Общий размер задолженности за январь и февраль 2018 года составил 692,7 тыс. рублей.В ходе ранее проведенных в ЧОУ ВО «КИГИТ» проверок уже выявлялись аналогичные нарушения прав работников, и руководитель образовательного учреждения привлекался к административной ответственности по ч.ч. 1, 6 ст. 5.27 КоАП РФ.В связи с повторным нарушением трудового законодательства ректор Камского института гуманитарных и инженерных технологий привлечен к административной ответственности по ст.5.27 ч. 7 КоАП РФ и оштрафован на 20 тыс рублей.