В Ижевске ректора КИГИТ вновь оштрафовали за задержку зарплаты сотрудникам

Опубликована: Сегодня 16:15

фото: igis.ru
За невыплату заработной платы сотрудникам ректор Камского института гуманитарных и инженерных технологий привлечен к ответственности после проверки республиканской прокуратуры.

Установлено, что в образовательном учреждении в течении длительного времени не выплачивается заработная плата 27 работникам. Общий размер задолженности за январь и февраль 2018 года составил 692,7 тыс. рублей.

В ходе ранее проведенных в ЧОУ ВО «КИГИТ» проверок уже выявлялись аналогичные нарушения прав работников, и руководитель образовательного учреждения привлекался к административной ответственности по ч.ч. 1, 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

В связи с повторным нарушением трудового законодательства ректор Камского института гуманитарных и инженерных технологий привлечен к административной ответственности по ст.5.27 ч. 7 КоАП РФ и оштрафован на 20 тыс рублей.



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