Счастливые женщины уточнили оптимальный размер груди

Опубликована: Сегодня 17:23



фото: poradi.com.ua фото: poradi.com.ua

В рамках национального исследования специалисты попросили респонденток рассказать, насколько они довольны своей грудью и как ее размер влияет на их повседневную жизнь.39 процентов обладательниц третьего размера груди ответили, что полностью удовлетворены и своим телом, и жизнью. Четвертому размеру были рады 37 процентов женщин, первому — 34 процента. 29 процентов заявили, что их устраивает пятый размер. Наименьшее количество счастливых женщин оказалось среди обладательниц второго размера: их было всего 27 процентов.Всего в опросе приняла участие 871 женщина.«Мне пришлось учиться правильно себя вести и одеваться. Из-за большой груди все автоматически считают меня недалекой и гиперсексуальной», — пожаловалась одна из них.«Мне нужно прилагать усилия, чтобы меня воспринимали всерьез», — поделилась другая.«Если бы они были больше, я бы чувствовала себя увереннее», — призналась третья.Однако когда женщин спросили, хотели бы они сделать операцию по увеличению или уменьшению груди, только 18 процентов дали положительный ответ.