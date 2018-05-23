В Ижевске двое юношей угнали «девятку» на 20 метров

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: 1istochnik.ru
Утром 18 мая в дежурную часть полиции поступило сообщение от 23-летней ижевчанки о пропаже припаркованного у дома по ул. Степной автомобиля ВАЗ-2109. Чуть позже легковушка была обнаружена за этим же домом с разбитым окном и торчащими проводами.

В кратчайшие сроки личности подозреваемых были установлены участковым. «По горячим следам» были задержаны 19-летний ранее судимый за разбои водитель одной из служб такси и его 18-летний знакомый.

Выяснилось, что в ночь с 17 на 18 мая злоумышленники заприметили старое авто и решили угнать его с целью последующей сдачи в пункт приема лома металлов. Они разбили окно необорудованного сигнализацией автомобиля и запустили двигатель.

«Преступный умысел не был доведен ими до конца в связи с тем, что через 20 метров движения в автомобиле закончился бензин», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ижевску.

В настоящее время задержанные допрошены в качестве подозреваемых по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на кражу, и отпущены до суда под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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