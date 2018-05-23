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Жителей Либерии, незаконно проживавших в Ижевске, депортировали на родину
Опубликована: Сегодня 10:34 В 2018 году судебные приставы Удмуртской Республике принудительно выдворили из страны 31 иностранного гражданина. Большая часть выдворенных по решению суда нарушителей миграционного законодательства – граждане бывших советских Республик: Беларуси, Грузии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Украины.
В этом году впервые в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» при проверке соблюдения правил миграционного учёта на территории Российской Федерации иностранными гражданами, в Ижевске установлены жители Либерии.
При проверке документов выяснилось, что шесть студентов из Западной Африки прибыли в Россию по студенческим визам, с декабря 2017 года обучались в Ижевске в ФГБОУ «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова». В апреле 2018 года университет отчислил граждан Либерии.
По закону, студенты обязаны были выехать из России в течение трёх дней, однако в нарушение миграционного законодательства продолжали проживать на территории Российской Федерации. В результате суд принял решение о принудительном административном выдворении, которое осуществили судебные приставы по ОУПДС группы быстрого реагирования УФССП России по Удмуртской Республики, доставив граждан Либерии до пункта таможенного контроля в аэропорт «Шереметьево».