Жителей Либерии, незаконно проживавших в Ижевске, депортировали на родину

Опубликована: Сегодня 10:34



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В этом году впервые в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» при проверке соблюдения правил миграционного учёта на территории Российской Федерации иностранными гражданами, в Ижевске установлены жители Либерии.При проверке документов выяснилось, что шесть студентов из Западной Африки прибыли в Россию по студенческим визам, с декабря 2017 года обучались в Ижевске в ФГБОУ «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова». В апреле 2018 года университет отчислил граждан Либерии.По закону, студенты обязаны были выехать из России в течение трёх дней, однако в нарушение миграционного законодательства продолжали проживать на территории Российской Федерации. В результате суд принял решение о принудительном административном выдворении, которое осуществили судебные приставы по ОУПДС группы быстрого реагирования УФССП России по Удмуртской Республики, доставив граждан Либерии до пункта таможенного контроля в аэропорт «Шереметьево».