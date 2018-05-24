Житель Завьяловского района пытался сжечь бывшую жену

Опубликована: 23 Мая 2018 г. 11:41

фото: dvinatoday.ru
Жителя Завьяловского района обвиняют в покушении на убийство бывшей супруги. 41-летний мужчина в ночь с 19 на 20 мая в доме своей бывшей возлюбленной в д. Каменное Завьяловского района устроил конфликт.

Находясь в пристрое дома, он облил дверь пристроя и одеяло, которым была укрыта женщина, легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Потерпевшей удалось выскочить из горящего помещения и спастись.

Обвиняемый задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.


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