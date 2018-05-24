Житель Завьяловского района пытался сжечь бывшую жену

Опубликована: 23 Мая 2018 г. 11:41



фото: dvinatoday.ru фото: dvinatoday.ru

Находясь в пристрое дома, он облил дверь пристроя и одеяло, которым была укрыта женщина, легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Потерпевшей удалось выскочить из горящего помещения и спастись.Обвиняемый задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.