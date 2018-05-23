Двое детей попали под колеса автомобилей накануне в Ижевске

Опубликована: Сегодня 12:58



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Так, около 12:56 минут, на ул. Репина, 19 водитель автомобиля «Нива-шевроле» - мужчина, 1960 года рождения, наехал на пешехода – подростка, 2006 года рождения. По предварительным данным, ребенок переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.Около 18:40 минут, на ул. Пушкинская, 252 водитель автомобиля «Митсубиши» - мужчина, 1982 года рождения, сбил пешехода – девочку, 2005 года рождения. По предварительным данным, ребенок переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.В обоих случаях дети получили травмы, им понадобилась медицинская помощь.