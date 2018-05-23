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Двое детей попали под колеса автомобилей накануне в Ижевске
Опубликована: Сегодня 12:58 Двое детей получили травмы, попав под колеса автомобилей на дорогах Ижевска. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, оба случая произошли накануне, 22 мая.
Так, около 12:56 минут, на ул. Репина, 19 водитель автомобиля «Нива-шевроле» - мужчина, 1960 года рождения, наехал на пешехода – подростка, 2006 года рождения. По предварительным данным, ребенок переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
Около 18:40 минут, на ул. Пушкинская, 252 водитель автомобиля «Митсубиши» - мужчина, 1982 года рождения, сбил пешехода – девочку, 2005 года рождения. По предварительным данным, ребенок переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В обоих случаях дети получили травмы, им понадобилась медицинская помощь.