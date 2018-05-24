Запрещенные предметы едва не попали в руки осужденных в одной из колоний в Удмуртии

Опубликована: 23 Мая 2018 г. 14:13

фото: 18.fsin.su
В Сарапуле сотрудники исправительной колонии №5 пресекли попытку доставки сотовых телефонов осужденным. Запрещенные предметы, упакованные в два свертка, гражданин перебросил через ограждение на территорию участка колонии-поселения. В свертках сотрудники учреждения обнаружили четыре сотовых телефона, зарядные устройства к ним, семь аккумуляторных батарей и двое наушников.

Гражданин был задержан на месте правонарушения, теперь ему грозит административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.


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