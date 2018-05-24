Запрещенные предметы едва не попали в руки осужденных в одной из колоний в Удмуртии

Опубликована: 23 Мая 2018 г. 14:13



фото: 18.fsin.su фото: 18.fsin.su

Гражданин был задержан на месте правонарушения, теперь ему грозит административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.