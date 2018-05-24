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Водитель ижевского такси пытался продать наркотик, но был задержан
Опубликована: 23 Мая 2018 г. 15:32 По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в Ижевске задержали водителя такси. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков надели наручники на 33-летнего мужчину, ранее судимого за совершение тяжкого преступления, у жилого дома по ул. Кунгурцева.
Подозреваемый сообщил, что наркотическое средство приобрёл через сеть Интернет, закладку забрал недалеко от места задержания.
В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания. По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело.