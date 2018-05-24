Водитель ижевского такси пытался продать наркотик, но был задержан

Опубликована: 23 Мая 2018 г. 15:32



фото: nakluchah.ru фото: nakluchah.ru

Подозреваемый сообщил, что наркотическое средство приобрёл через сеть Интернет, закладку забрал недалеко от места задержания.В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания. По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело.