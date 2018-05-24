Водитель иномарки столкнулся с автобусом в центре Ижевска и скрылся

Опубликована: 23 Мая 2018 г. 16:47

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В центре Ижевска иномарка столкнулась с маршрутным автобусом и скрылась с места происшествия. Произошло ДТП накануне, 22 мая, около 16:11, напротив дома № 19 по ул. Советская.

При повороте направо 58-летний водитель автомобиля «Фольксваген» столкнулся с попутно двигающимся автобусом «МАЗ» и скрылся с места ДТП. Вскоре виновник был установлен и задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

В результате ДТП получили травмы пассажиры автобуса: женщина 1968 года рождения, и девушка 2001 года рождения.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.


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