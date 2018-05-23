Автомат Калашникова опробовал известный американский специалист

Опубликована: Сегодня 17:40





Ветеран американского элитного спецподразделения Delta Force, известный оружейный эксперт Ларри Викерс заглянул на концерн «Калашников» и опробовал стал автомат АК-12, сообщает газета "Взгляд".

Министерство обороны России недавно приняло на вооружение этот автомат и он понравился Викерсу. Он отметил, что автомат оснащен регулируемым прикладом и имеет вес штатного оружия, несмотря на вес планок Пикатинни. Этого удалось достичь, убрав колодку прицельной планки.

«Мне очень понравились новые АК-12 и АК-15. Конструктивно очень сложно обеспечить стабильное крепление оптики на крышке ствольной коробки. Мне кажется, в этих автоматах был применен очень правильный подход, и работа идет в верном направлении. На АК-12 и АК-15 я увидел хорошо продуманное, инновационное решение этой проблемы», – сказал Викерс после тестирования оружия.