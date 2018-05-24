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Для вступления в наследство россиянам больше не нужно ждать полгода
Опубликована: Сегодня 08:30 Для вступления в права собственника наследственного фонда россиянам не нужно будет ждать полгода. Нотариусы будут проводить все необходимые процедуры сразу после смерти учредителя.
Как пишет Парламентская газета, соответствующий закон подписал в среду, 23 мая, президент России Владимир Путин.
Закон, принятый Госдумой 15 мая и одобренный Советом Федерации 16 мая, направлен на приведение отдельных законодательных актов в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации».
Документ уточняет порядок регистрации в единой информсистеме нотариата действия по удостоверению или отмене завещания либо доверенности, а также порядок установления содержания завещания.
Кроме того, определяется порядок действий нотариуса при обнаружении в системе сведений о составлении наследодателем завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда.