Для вступления в наследство россиянам больше не нужно ждать полгода

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: fair.ru фото: fair.ru

Как пишет Парламентская газета, соответствующий закон подписал в среду, 23 мая, президент России Владимир Путин.Закон, принятый Госдумой 15 мая и одобренный Советом Федерации 16 мая, направлен на приведение отдельных законодательных актов в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации».Документ уточняет порядок регистрации в единой информсистеме нотариата действия по удостоверению или отмене завещания либо доверенности, а также порядок установления содержания завещания.Кроме того, определяется порядок действий нотариуса при обнаружении в системе сведений о составлении наследодателем завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда.