В Ижевске 25 мая не будут продавать алкоголь

Опубликована: Сегодня 09:36

фото: gorodlip.ru
По всей Удмуртии 25 мая будет ограничена продажа алкогольной продукции. В этот день в школах города пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднику «Последний школьный звонок».

Как сообщает информационно-аналитическое управление администрации Ижевска, ограничение на продажу алкоголя будет действовать с 10.00 до 22.00. Исключение составит продажа спиртных напитков в заведениях общепита.

Обеспечение охраны порядка возложено на сотрудников правоохранительных органов


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