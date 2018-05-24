В Ижевске 25 мая не будут продавать алкоголь

Опубликована: Сегодня 09:36



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Как сообщает информационно-аналитическое управление администрации Ижевска, ограничение на продажу алкоголя будет действовать с 10.00 до 22.00. Исключение составит продажа спиртных напитков в заведениях общепита.Обеспечение охраны порядка возложено на сотрудников правоохранительных органов