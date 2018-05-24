Молодая жительница Удмуртии лишилась денег после общения с цыганкой на Центральном рынке Ижевска

Опубликована: Сегодня 10:41

фото: yandex.ru/maps
На территории ижевского Центрального рынка 18-летняя жительница Удмуртии попала под чары цыганки и лишилась 3 тыс рублей. Злоумышленница подошла к приехавшей из Сюмсинского района девушке и предложила погадать.

Девушка вернулась домой к родственникам, и только после их настоятельных рекомендаций, спустя час после совершения преступления, позвонила в полицию по телефону «02».

Сотрудники ППС установили и задержали подозреваемую «по горячим следам» там же, на территории Центрального рынка. Ею оказалась 30-летняя женщина цыганской национальности, ранее судимая за совершение кражи. Похищенные деньги она сразу вернула.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность при общении с неизвестными людьми, предлагающими оккультные услуги (гадание, снятие порчи и пр.), не демонстрировать при указанных лицах денежные средства, портмоне, иные ценные вещи.

В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно сообщайте в полицию. Телефон – 02 (со всех мобильных – 102).


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