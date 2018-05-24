Молодая жительница Удмуртии лишилась денег после общения с цыганкой на Центральном рынке Ижевска

Опубликована: Сегодня 10:41



фото: yandex.ru/maps фото: yandex.ru/maps

Девушка вернулась домой к родственникам, и только после их настоятельных рекомендаций, спустя час после совершения преступления, позвонила в полицию по телефону «02».Сотрудники ППС установили и задержали подозреваемую «по горячим следам» там же, на территории Центрального рынка. Ею оказалась 30-летняя женщина цыганской национальности, ранее судимая за совершение кражи. Похищенные деньги она сразу вернула.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность при общении с неизвестными людьми, предлагающими оккультные услуги (гадание, снятие порчи и пр.), не демонстрировать при указанных лицах денежные средства, портмоне, иные ценные вещи.В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно сообщайте в полицию. Телефон – 02 (со всех мобильных – 102).