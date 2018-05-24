Приставы Удмуртии провели рейды по взысканию алиментных задолженностей

Опубликована: Сегодня 11:48



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В результате выходов должникам вручено 122 направления в Центр занятости населения, 104 графика явки на прием к судебному приставу-исполнителю, отобрано 111 объяснений. Вручено 245 требований о явке к судебному приставу-исполнителю.В рамках 37 исполнительных производств на сумму почти 2 млн рублей составлены акты описи и ареста имущества должников. По 46 исполнительным производствам на сумму 5,4 млн. рублей установлены источники доходов неплательщиков алиментов (место работы, пенсии, пособия).В отношении 35 должников составлены протоколы об административной ответственности, из них 14 неплательщиков алиментов, задолжавших своим детям более трёх миллионов рублей, привлечены к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), 21 нерадивый родитель привлечён к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ ( Нарушение законодательства об исполнительном производстве).В результате проведения рейдовых мероприятий 30 должников ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации, семь - ограничены в праве управления транспортными средствами.