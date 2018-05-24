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Приставы Удмуртии провели рейды по взысканию алиментных задолженностей
Опубликована: Сегодня 11:48 Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике провели рейдовые мероприятия по исполнительным производствам о взыскании задолженности по алиментам. В рамках 1 107 исполнительных производств на общую сумму взыскания 171,6 млн. рублей приставы вышли по адресам проживания должников, проживающими по месту регистрации установлены 308 из них.
В результате выходов должникам вручено 122 направления в Центр занятости населения, 104 графика явки на прием к судебному приставу-исполнителю, отобрано 111 объяснений. Вручено 245 требований о явке к судебному приставу-исполнителю.
В рамках 37 исполнительных производств на сумму почти 2 млн рублей составлены акты описи и ареста имущества должников. По 46 исполнительным производствам на сумму 5,4 млн. рублей установлены источники доходов неплательщиков алиментов (место работы, пенсии, пособия).
В отношении 35 должников составлены протоколы об административной ответственности, из них 14 неплательщиков алиментов, задолжавших своим детям более трёх миллионов рублей, привлечены к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), 21 нерадивый родитель привлечён к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ ( Нарушение законодательства об исполнительном производстве).
В результате проведения рейдовых мероприятий 30 должников ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации, семь - ограничены в праве управления транспортными средствами.