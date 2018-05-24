Приставы Удмуртии провели рейды по взысканию алиментных задолженностей

Опубликована: Сегодня 11:48

фото: r18.fssprus.ru
Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике провели рейдовые мероприятия по исполнительным производствам о взыскании задолженности по алиментам. В рамках 1 107 исполнительных производств на общую сумму взыскания 171,6 млн. рублей приставы вышли по адресам проживания должников, проживающими по месту регистрации установлены 308 из них.

В результате выходов должникам вручено 122 направления в Центр занятости населения, 104 графика явки на прием к судебному приставу-исполнителю, отобрано 111 объяснений. Вручено 245 требований о явке к судебному приставу-исполнителю.

В рамках 37 исполнительных производств на сумму почти 2 млн рублей составлены акты описи и ареста имущества должников. По 46 исполнительным производствам на сумму 5,4 млн. рублей установлены источники доходов неплательщиков алиментов (место работы, пенсии, пособия).

В отношении 35 должников составлены протоколы об административной ответственности, из них 14 неплательщиков алиментов, задолжавших своим детям более трёх миллионов рублей, привлечены к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), 21 нерадивый родитель привлечён к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ ( Нарушение законодательства об исполнительном производстве).

В результате проведения рейдовых мероприятий 30 должников ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации, семь - ограничены в праве управления транспортными средствами.


Теги
выставка технологии Сарапул рейтинг Москва преступление Глазов банк строительство пенсия Украина безопасность бизнес Ува видео Госсовет УР долг кино природа прокуратура Интернет пожар музыка Воткинск телевидение звезда Ижевск ИжГТУ образование СМИ туризм убийство мода торговля розыск правительство наркотики футбол Голливуд зоопарк Завьялово ДТП Дмитрий Медведев медицина МВД школа хоккей дороги суд транспорт Удмуртия депутат штраф траур погода фестиваль СКП религия Ижавто Александр Волков самолет ЖКХ Балезино полиция ремонт творчество промышленность молодежь армия семья лес МЧС физкультура здоровье инвалид свадьба праздник выборы занятость бюджет дети Владимир Путин ветеран конкурс финансы Новый год/Рождество Игра Можга пристав Россия алкоголь США ГИБДД терроризм Малая Пурга ГЖД оружие вода животные спортсмен
Все теги
Яндекс.Погода