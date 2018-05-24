С начала года злоумышленники лишили около 60 ижевчан велосипедов

Опубликована: Сегодня 14:02



фото: coduspeha.com фото: coduspeha.com

Сумма причиненного ущерба составила более 20 тыс рублей. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.В целом тенденция увеличения количества краж велосипедов в весенне-летний период наблюдается в городе уже в течение нескольких лет. В этом году зарегистрировано уже около 60 фактов хищений велосипедов. Чаще всего злоумышленники пользуются беспечностью владельцев, оставляющих велосипеды без присмотра. Почти половина преступлений уже раскрыта.МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам об основных мерах безопасности:- не оставляйте велосипеды, коляски и другое ценное имущество в подъездах домов, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство;- по возможности храните имущество в квартире или закрываемых блоках, особенно на длительный период;- сделайте гравировку на деталях, либо на скрытых деталях велосипеда или коляски специальным маркером, видимым при ультрафиолете.Кроме того, откажитесь от покупки подержанного имущества у незнакомых или малознакомых людей по заниженной цене.В случае совершения в отношении вас преступления обращайтесь в полицию по тел. 02, со всех мобильных в регионе — 102.