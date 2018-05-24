С начала года злоумышленники лишили около 60 ижевчан велосипедов

Опубликована: Сегодня 14:02

фото: coduspeha.com
Во вторник, 22 мая, в Ижевске зарегистрировано три заявления о хищении велосипедов. Во всех случаях велосипеды похищены из подъездов жилых домов, где были оставлены владельцами без присмотра. Один велосипед был похищен из подъезда дома по ул. Коммунаров. В Устиновском районе потерпевшими стали жильцы одного из домов по ул. П.П. Берша.

Сумма причиненного ущерба составила более 20 тыс рублей. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.

В целом тенденция увеличения количества краж велосипедов в весенне-летний период наблюдается в городе уже в течение нескольких лет. В этом году зарегистрировано уже около 60 фактов хищений велосипедов. Чаще всего злоумышленники пользуются беспечностью владельцев, оставляющих велосипеды без присмотра. Почти половина преступлений уже раскрыта.

МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам об основных мерах безопасности:

- не оставляйте велосипеды, коляски и другое ценное имущество в подъездах домов, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство;

- по возможности храните имущество в квартире или закрываемых блоках, особенно на длительный период;

- сделайте гравировку на деталях, либо на скрытых деталях велосипеда или коляски специальным маркером, видимым при ультрафиолете.

Кроме того, откажитесь от покупки подержанного имущества у незнакомых или малознакомых людей по заниженной цене.

В случае совершения в отношении вас преступления обращайтесь в полицию по тел. 02, со всех мобильных в регионе — 102.


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