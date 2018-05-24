Первомайский суд Ижевска выясняет правомерность назначения председателя Союза журналистов

Опубликована: Сегодня 12:56





07.11.2017 несколько «делегатов» от 898 членов «Союза журналистов Удмуртии» приняли решение за остальных. Но все члены Союза должны были быть уведомлены о съезде, повестке дня и проголосовать за своих делегатов в редакциях местных СМИ. Так как ничего этого не было, то 22.02.2018 один из журналистов подал иск в Первомайский районный суд г.Ижевска, требуя признать недействительным решение съезда об избрании Елены Капитоненко председателем Союза.На первое заседание 11.04.2018 она не явилась, уехав в отпуск в Баку. На следующее заседание 23.05.2018 она пришла в суд с мамой. Капитоненко долго не могла понять суть происходящего, невпопад отвечала на вопросы суда, не могла определиться со статусом мамы: то называла её свидетелем; то говорила, что та будет представлять интересы «Союз журналистов Удмуртии». Суду пришлось разъяснить Елене Капитоненко, что председателем союза является она и только она является его представителем.В ходе заседания выяснилось, что ежегодные членские взносы в размере 200 рублей принимаются в обход бухгалтерии союза - просто записываются в тетрадочку, как в захудалом сельском магазине, когда местным жителям продают товары в долг.Кроме того, при неуплате ежегодного взноса член союза автоматически исключается, а после уплаты – автоматически принимается в члены. Это означает, что уже в 2017 году в союзе должно было остаться всего лишь 130 членов, т.к. именно столько человек уплатили взносы. Но руководство союза утверждает, что их было 898, т.к. никого не исключали. Судья объяснила председателю Союза, что должно быть письменное решение о принятии и исключении, чтоб человек мог воспользоваться своим конституционным правом на его обжалование.Следующее заседание суда назначено на 25 июня. множество документов. Председателю союза придется найти много документов, которые затребовал суд. Но, как говорил философ Конфуций: «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно тогда, когда ее там нет».