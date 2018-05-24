В Воткинском районе пассажир иномарки получил травмы после столкновения с лосем

Опубликована: Сегодня 15:10



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

По информации 1-го отдела УГИБДД МВД по республике, водитель автомобиля «Рено», молодой человек 1995 года рождения, сбил перебегавшего через проезжую часть лося. В результате ДТП травмы получил пассажир иномарки, молодой человек 1994 года рождения.Госавтоинспекторы отметили, что водителю и пассажиру спасли жизнь пристёгнутые ремни безопасности.