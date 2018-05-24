За незаконный оборот оружия и боеприпасов житель Удмуртии получил условный срок

Опубликована: Сегодня 16:17

фото: пресс-служба УФСБ России по УР
Жителя Воткинского района приговорили к условному сроку лишения свободы за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Приговор вступил в законную силу.

В феврале 2018 года Управлением ФСБ России по Удмуртской Республике по подозрению в причастности к незаконному хранению огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых был задержан мужчина. В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия, более 200 патронов к ним, граната РГО с запалом и нитроцеллюлозный (бездымный) порох массой около 200 граммов.

Установлено, что обстоятельства противоправной деятельности задержанного не связаны с совершением преступлений экстремистской и террористической направленности.

В ходе судебного разбирательства фигурант свою вину признал полностью, в связи с чем ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.



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