За незаконный оборот оружия и боеприпасов житель Удмуртии получил условный срок

Опубликована: Сегодня 16:17



фото: пресс-служба УФСБ России по УР фото: пресс-служба УФСБ России по УР

В феврале 2018 года Управлением ФСБ России по Удмуртской Республике по подозрению в причастности к незаконному хранению огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых был задержан мужчина. В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия, более 200 патронов к ним, граната РГО с запалом и нитроцеллюлозный (бездымный) порох массой около 200 граммов.Установлено, что обстоятельства противоправной деятельности задержанного не связаны с совершением преступлений экстремистской и террористической направленности.В ходе судебного разбирательства фигурант свою вину признал полностью, в связи с чем ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.