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Дорогу «Костино-Камбарка» в Сарапульском районе закрыли до сентября на ремонт
Опубликована: 24 Мая 2018 г. 17:23 В связи с началом строительных работ по реконструкции участков автомобильной дороги «Костино-Камбарка» с 10 по 44 километр в Сарапульском районе, на мосту через реку Мулевка с 15 мая 2018 года до сентября 2018 года движение будет осуществляется по объездной дороге.
Госавтоинспекция МВД Удмуртии рекомендует водителям транспортных средств быть особо внимательными при подъезде к указанному участку дороги и соблюдать скоростной режим согласно установленных знаков.