Дорогу «Костино-Камбарка» в Сарапульском районе закрыли до сентября на ремонт

Опубликована: 24 Мая 2018 г. 17:23

фото: imenno.ru
В связи с началом строительных работ по реконструкции участков автомобильной дороги «Костино-Камбарка» с 10 по 44 километр в Сарапульском районе, на мосту через реку Мулевка с 15 мая 2018 года до сентября 2018 года движение будет осуществляется по объездной дороге.

Госавтоинспекция МВД Удмуртии рекомендует водителям транспортных средств быть особо внимательными при подъезде к указанному участку дороги и соблюдать скоростной режим согласно установленных знаков.


Теги
Ижевск инвалид преступление бюджет фестиваль конкурс бизнес пенсия Россия Завьялово телевидение погода алкоголь свадьба вода Можга терроризм дети Балезино армия ветеран зоопарк Сарапул видео прокуратура Украина строительство пристав кино Интернет Новый год/Рождество пожар депутат Удмуртия самолет Голливуд физкультура банк финансы школа транспорт хоккей медицина долг оружие МВД ИжГТУ безопасность полиция религия мода Воткинск технологии Игра убийство траур Глазов Дмитрий Медведев ГИБДД лес дороги звезда занятость Ижавто штраф Владимир Путин выставка СМИ промышленность МЧС природа спортсмен СКП ремонт молодежь здоровье ЖКХ Госсовет УР ДТП Москва музыка творчество Малая Пурга розыск Ува наркотики животные суд правительство праздник ГЖД Александр Волков образование семья торговля туризм выборы рейтинг футбол США
Все теги
Яндекс.Погода