Дорогу «Костино-Камбарка» в Сарапульском районе закрыли до сентября на ремонт

Опубликована: 24 Мая 2018 г. 17:23



фото: imenno.ru фото: imenno.ru

Госавтоинспекция МВД Удмуртии рекомендует водителям транспортных средств быть особо внимательными при подъезде к указанному участку дороги и соблюдать скоростной режим согласно установленных знаков.