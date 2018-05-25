В Ижевске ресторанный комплекс «Династия» закрылся после отравления нескольких детей

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: 2gis.ru фото: 2gis.ru

Представитель «Династии» Алёна Кручинина на своей странице в «Инстаграме» сообщила, что принято решение временно закрыть заведение.«Друзья мои!.. Мы не едим и не спим уже трое суток. Мы знаем все! Нас проверяют все! Мы закрылись пока самостоятельно до выяснения причин. Будем действовать в рамках закона и сделаем всё, что от нас зависит», - написала Алёна Кручинина.Управлением в адрес ресторанного комплекса выдано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий.Уточняется, что ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора. Эпидемиологическое расследование продолжается.