В Ижевске ресторанный комплекс «Династия» закрылся после отравления нескольких детей

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: 2gis.ru
Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике начали эпидемиологическое расследование в отношении предприятия общественного питания «Династия» ООО «РКД». Поводом послужила поступившая информация о случаях заболевания детей острой кишечной инфекцией.

Представитель «Династии» Алёна Кручинина на своей странице в «Инстаграме» сообщила, что принято решение временно закрыть заведение.

«Друзья мои!.. Мы не едим и не спим уже трое суток. Мы знаем все! Нас проверяют все! Мы закрылись пока самостоятельно до выяснения причин. Будем действовать в рамках закона и сделаем всё, что от нас зависит», - написала Алёна Кручинина.

Управлением в адрес ресторанного комплекса выдано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий.

Уточняется, что ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора. Эпидемиологическое расследование продолжается.




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