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В Ижевске ресторанный комплекс «Династия» закрылся после отравления нескольких детей
Опубликована: Сегодня 08:30 Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике начали эпидемиологическое расследование в отношении предприятия общественного питания «Династия» ООО «РКД». Поводом послужила поступившая информация о случаях заболевания детей острой кишечной инфекцией.
Представитель «Династии» Алёна Кручинина на своей странице в «Инстаграме» сообщила, что принято решение временно закрыть заведение.
«Друзья мои!.. Мы не едим и не спим уже трое суток. Мы знаем все! Нас проверяют все! Мы закрылись пока самостоятельно до выяснения причин. Будем действовать в рамках закона и сделаем всё, что от нас зависит», - написала Алёна Кручинина.
Управлением в адрес ресторанного комплекса выдано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий.
Уточняется, что ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора. Эпидемиологическое расследование продолжается.