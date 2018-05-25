Жителя Глазова убили за курение в подъезде дома

Опубликована: Сегодня 09:33



фото: voykovsky.mos.ru фото: voykovsky.mos.ru

Между мужчинами произошел словесный конфликт, к которому присоединилась сожительница потерпевшего. В ходе конфликта обвиняемый стал наносить удары ножом потерпевшему и его сожительнице, однако женщине удалось забежать и спрятаться в квартире. От полученных ранений 64-летний мужчина скончался на месте происшествия.В рамках расследования уголовного дела проведены судебно-медицинская, биологическая, психолого-психиатрическая экспертизы. Допрошены многочисленные свидетели произошедшего, а также родственники и знакомые потерпевшего и обвиняемого.