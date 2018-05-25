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Жителя Глазова убили за курение в подъезде дома
Опубликована: Сегодня 09:33 В Глазове передано в суд уголовное дело 63-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. 1 января этого года он сделал замечание 64-летнему соседу, курящему в подъезде дома.
Между мужчинами произошел словесный конфликт, к которому присоединилась сожительница потерпевшего. В ходе конфликта обвиняемый стал наносить удары ножом потерпевшему и его сожительнице, однако женщине удалось забежать и спрятаться в квартире. От полученных ранений 64-летний мужчина скончался на месте происшествия.
В рамках расследования уголовного дела проведены судебно-медицинская, биологическая, психолого-психиатрическая экспертизы. Допрошены многочисленные свидетели произошедшего, а также родственники и знакомые потерпевшего и обвиняемого.