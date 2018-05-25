Американский продюсер Харви Вайнштейн сдался полиции

Опубликована: Сегодня 10:40

фото: de.vesti.news
Американский продюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в многочисленных сексуальных домогательствах, но отрицавший это, решил сдаться полиции. Как сообщает Lenta со ссылкой на The New York Times, он заявится в правоохранительные органы в пятницу, 25 мая. Ожидается, что кинематографисту вскоре предъявят официальные обвинения. Его адвокат отказался от комментариев.

О домогательствах Вайнштейна заявили более 70 женщин, ему грозят уголовные дела по меньшей мере из-за двух случаев. Одно связано с актрисой Люсией Эванс, которая утверждает, что продюсер принудил ее к оральному сексу. Другое — с ее коллегой Пас де ла Уэрта, заявлявшей, что кинематографист изнасиловал ее.

В октябре 2017 года несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них актрисы Кара Делевинь, Леа Сейду, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Также выяснилось, что в компании Weinstein Co. сотрудницы на протяжении 30 лет подвергались сексуальным домогательствам со стороны продюсера.


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