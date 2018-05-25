|
В центре Ижевска по ул.Ленина ограничено движение транспорта
Опубликована: Сегодня 11:47 Движение по улице Ленина в районе собора Александра Невского сузили до одной полосы. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, 24 мая на данном участке начался ремонт подземной теплотрассы.
«Работы на теплосетях связаны с устранением дефекта, выявленного по результатам проведения гидравлических испытаний», - говорится в сообщении.
Ремонтные работы на подземной теплотрассе продлятся до 28 мая. Водителям стоит учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов передвижения.
Напомним, в настоящее время, в соответствии с графиком гидравлических испытаний теплосетей Ижевска, в части центральных микрорайонов города проводится проверка трубопроводов на плотность и прочность. Диагностика и последующие ремонты сетей - необходимые мероприятия для подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Загрузка...