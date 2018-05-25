В Удмуртии жителей дер.Сизево массово госпитализировали с подозрением на «желтуху»

Опубликована: Сегодня 12:54

фото: r16.ru
Прокуратура Завьяловского района с привлечением специалистов Управления республиканского Роспотребнадзора начала проверку по факту массового заболевания «желтухой» жителей дер. Сизево Завьяловского района.

По предварительным данным, на 24 мая 2018 года в Республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировано 12 жителей деревни по подозрению на заболевание «гепатит «А».

В ходе медицинского освидетельствования данный диагноз подтвердился у 7 человек. В настоящее время врачами-инфекционистами проводится обследование остальных жителей деревни с целью выявления иных пострадавших.

В деревне проведены работы по обеззараживанию воды в централизованном водопроводе. Проведение проверки поставлено прокуратурой республики на контроль.


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