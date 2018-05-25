Школьника сбили на пешеходном переходе в Ижевске

Опубликована: Сегодня 14:03



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Мужчина, 1991 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ», на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 15-летнего подростка. В результате происшествия пешехода с полученными травмами госпитализировали.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям транспортных средств, что, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, они обязаны уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.Пешеходы, в свою очередь, на нерегулируемых переходах могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние доприближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен.