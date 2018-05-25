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Школьника сбили на пешеходном переходе в Ижевске
Опубликована: Сегодня 14:03 В Ижевске школьника сбили на пешеходном переходе. Произошло ДТП 24 мая, около 11:28, напротив дома № 24 по ул. 30 лет Победы.
Мужчина, 1991 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ», на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 15-летнего подростка. В результате происшествия пешехода с полученными травмами госпитализировали.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям транспортных средств, что, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, они обязаны уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.
Пешеходы, в свою очередь, на нерегулируемых переходах могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до
приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен.