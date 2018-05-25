Старт повышения пенсионного возраста в России произойдет в 2019 году

Опубликована: Сегодня 15:11



фото: dobriymir.mirtesen.ru фото: dobriymir.mirtesen.ru

«Понимаете, пенсионная реформа — это же не сиюминутная тема. Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова», — указала она.Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила растянуть повышение пенсионного возраста на 10 лет.До этого председатель правительства Дмитрий Медведев дал понять, что решение об увеличении пенсионного возраста принято, сейчас будут обсуждаться лишь параметры пенсионной реформы. Разработкой реформы в правительстве занимались последние три года, правда, официально этого никто не подтверждал. «Нам нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста, потому что прежние рамки принимались очень давно, в 30-е годы прошлого века, когда средняя продолжительность жизни была в районе 40 лет. Сейчас условия изменились в лучшую сторону», — говорил Медведев, выступая в Госдуме.