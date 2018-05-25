Состоящую из уголовников банду обвинили в 39 вымогательствах у жителей Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:19



фото: en-media.tv фото: en-media.tv

Установлено, что в 2016 году находящийся в местах лишения свободы житель Балезинского района организовал преступную группу. Входили в нее лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. С сентября 2016 года по апрель 2017 года участники организованной банды на территории Балезинского и Глазовского районов вымогали с потерпевших деньги, с применением насилия и под выдуманными предлогами.«Субъектом преступления были граждане, которые в силу моральных и физических качеств не могли оказывать сопротивление участникам организованной группы. При этом потерпевшие в органы внутренних дел не обращались», - сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике. Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью республиканского МВД.В ходе следствия установлена причастность обвиняемых к совершению 39 вымогательств. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 512 тыс рублей.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За совершение данных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.