Элитный внедорожник и лось не поделили дорогу в Воткинском районе

Опубликована: 25 Мая 2018 г. 17:26



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

28-летний водитель автомобиля «Land Rover» сбил выбежавшего на проезжую часть лося. В результате столкновения получили травмы водитель и его пассажиры – две девушки, 1994 и 2001 годов рождения. О судьбе животного не сообщается.Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными и осторожными, строго соблюдать установленный скоростной режим, особенно в местах, где установлены предупреждающие о появлении диких животных дорожные знаки. Как правило, лоси, заметив опасность, не убегают обратно в лес, а наоборот выходят на дорогу перед близко движущимися транспортными средствами.При появлении животных на проезжей части необходимо снизить скорость, вплоть до остановки и включить аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения. Для того, чтобы успеть вовремя остановиться, необходимо быть предельно внимательными и аккуратными, учитывать состояние погоды и проезжей части. Помните, что внимание и осторожность могут спасти жизнь!